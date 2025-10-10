Trump, 79 anos, faz seu segundo check-up médico este ano

No cargo, o republicano tem mantido uma agenda de alto ritmo e uma predileção por carne vermelha. No domingo, ele planeja viajar para o Oriente Médio depois de intermediar um acordo de cessar-fogo em Gaza.

Ainda assim, a saúde de Trump tem sido um foco de atenção um ano depois que o presidente norte-americano, Joe Biden, desistiu de sua candidatura à reeleição em meio a perguntas sobre sua aptidão para o cargo. Trump contrastou com Biden durante a campanha presidencial do ano passado, apresentando-se como mais jovem e em forma.

Trump chegou ao Walter Reed National Military Medical Center, um hospital em Bethesda, Maryland, que há muito tempo atende presidentes, para o que a Casa Branca chamou de check-up anual de rotina, bem como para uma reunião e comentários com as tropas.

A visita ocorre apenas seis meses depois de ele ter feito um exame físico extensivo.

"Fisicamente, me sinto muito bem; mentalmente, me sinto muito bem", disse Trump aos repórteres na quinta-feira, acrescentando que se tratava de uma "visita semestral" ao médico. "Gosto de fazer exames. Sempre cedo. Sempre chego cedo."

Um memorando divulgado pela Casa Branca após o exame de abril dizia que Trump tinha 1,90 metro de altura e 102 kg e que tinha colesterol alto bem controlado. O documento elogiava a robustez de Trump e seu jogo de golfe.