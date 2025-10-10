Trump diz que muitas pessoas serão afetadas por demissões relacionadas à paralisação do governo

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que muitas pessoas seriam incluídas nas demissões que sua administração iniciou por causa da paralisação do governo e disse que os cortes seriam planejados tendo os democratas em mente.

"Será orientado para os democratas", disse Trump aos repórteres no Salão Oval quando perguntado sobre os cortes de pessoal. "Serão muitos."

(Reportagem de Steve Holland e Jeff Mason)