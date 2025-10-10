Unicef pede fluxo total de ajuda para Gaza e adverte que mortes de crianças podem aumentar

A imunidade das crianças está baixa porque "elas não estão se alimentando adequadamente por muito tempo", disse ele.

ESCALA PODE FAZER COM QUE 600 CAMINHÕES POR DIA ENTREM EM GAZA

As tropas israelenses começaram a se retirar de algumas partes do território palestino nesta sexta-feira, sob um acordo de cessar-fogo com o Hamas, na primeira fase de uma iniciativa do presidente dos EUA, Donald Trump, para acabar com a guerra de dois anos.

A Organização das Nações Unidas planeja aumentar a entrega de ajuda humanitária a Gaza, onde algumas áreas estão passando fome, nos primeiros 60 dias de um cessar-fogo no enclave, disse uma autoridade de alto escalão da ONU na quinta-feira.

O Cogat, braço dos militares israelenses que supervisiona o fluxo de ajuda para Gaza, e o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU disseram que esperam que cerca de 600 caminhões de ajuda entrem em Gaza diariamente.

"Sob o acordo de cessar-fogo, teremos mais de 145 pontos de distribuição comunitários, além de até 30 padarias e todos os nossos locais de nutrição", disse Ross Smith, diretor de emergências do PMA, à Reuters nesta sexta-feira.