Venezuelana Maria Corina Machado ganha Prêmio Nobel da Paz de 2025

OSLO (Reuters) - A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, ganhou o Prêmio Nobel da Paz nesta sexta-feira por promover os direitos democráticos em seu país e por sua luta para conseguir uma transição para a democracia, disse o Comitê Norueguês do Nobel.

"Quando os autoritários tomam o poder, é crucial reconhecer os corajosos defensores da liberdade que se levantam e resistem", disse o comitê em sua citação.

O comitê escolheu focar na Venezuela neste momento, em um ano dominado pelas repetidas declarações públicas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que ele merece o Prêmio Nobel da Paz.