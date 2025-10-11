Atriz Diane Keaton morre aos 79 anos, informa a People

(Reuters) - A atriz norte-americana Diane Keaton, famosa por seus papéis em "O Pai da Noiva" e "O Clube das Desquitadas", morreu aos 79 anos, informou a People neste sábado, citando um porta-voz da família.
(Reportagem de Bhargav Acharya em Toronto)
