China oferece recompensa por informações sobre unidade de operações psicológicas de Taiwan, acusada de "separatismo"

PEQUIM/TAIPÉ (Reuters) - A polícia chinesa ofereceu neste sábado recompensas de US$1.400 por informações sobre 18 pessoas que, segundo ela, eram oficiais de operações psicológicas militares de Taiwan que divulgavam mensagens "separatistas", um dia depois que Taiwan prometeu aumentar suas defesas.

A China considera Taiwan, democraticamente governada, como seu próprio território, apesar das fortes objeções do governo de Taipé, e tem aumentado sua pressão militar e política contra a ilha.

O bureau de segurança pública da cidade chinesa de Xiamen, que fica diante de Taiwan, do outro lado do Estreito de Taiwan, disse que os 18 eram membros do núcleo da "unidade de guerra psicológica" das Forças Armadas de Taiwan e publicou suas fotos, nomes e números da carteira de identidade de Taiwan.