Corpos de 61 migrantes são recuperados no oeste de Trípoli, na Líbia, diz centro médico

Outro grupo de 34 corpos foi recuperado em Zuwara, Abu Kammash e Mellitah, acrescentou o centro.

Ele acrescentou que 12 corpos foram enterrados, mas alguns outros foram transportados para o necrotério para autópsias e documentação.

Fotos de médicos foram postadas na página verificada do centro no Facebook, mostrando-os recuperando os corpos das praias e colocando-os em sacos plásticos brancos.

Em meados de setembro, a Organização Internacional para Migração (OIM) disse que pelo menos 50 pessoas haviam morrido depois que uma embarcação que transportava 75 refugiados sudaneses pegou fogo na costa da Líbia.

De acordo com dados da OIM, um total de 894.890 migrantes de 45 nacionalidades estavam residindo em 100 municípios líbios.

A Líbia tornou-se uma rota de trânsito para migrantes que fogem de conflitos e da pobreza para a Europa pelo Mediterrâneo desde a queda do ditador Muammar Kaddafi, em 2011, durante uma revolta apoiada pela Otan.