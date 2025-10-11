Egito reunirá líderes globais, incluindo Trump, em Sharm el-Sheikh sobre guerra de Gaza

CAIRO (Reuters) - O Egito será o anfitrião de uma cúpula internacional no balneário de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, na segunda-feira, para finalizar um acordo com o objetivo de acabar com a guerra em Gaza, disse um porta-voz da Presidência egípcia neste sábado.

A cúpula contará com a presença de mais de 20 líderes, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, acrescentou o porta-voz em um comunicado.

(Reportagem de Mohamed Hendawy)