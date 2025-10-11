Ex-presidente dos EUA, Biden, está fazendo radioterapia contra o câncer, diz porta-voz

(Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden está fazendo radioterapia para o câncer de próstata diagnosticado em maio, disse um porta-voz do ex-presidente neste sábado.
"Como parte de um plano de tratamento para o câncer de próstata, o presidente Biden está atualmente passando por radioterapia e tratamento hormonal", disse o porta-voz.
Biden, que completará 83 anos no próximo mês, foi submetido em setembro a um procedimento conhecido como cirurgia de Mohs para remover células cancerosas de sua pele.
Em maio, o ex-presidente democrata revelou que havia sido diagnosticado com câncer de próstata metastático. Sua equipe disse que a doença era agressiva, mas sensível a hormônios, o que significa que provavelmente responderia ao tratamento.
(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Jonathan Landay em Washington, Bhargav Acharya em Toronto)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.