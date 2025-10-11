Irã diz que está aberto a uma proposta nuclear "justa e equilibrada" dos EUA

DUBAI (Reuters) - O Irã receberia com satisfação uma possível proposta nuclear "justa e equilibrada" dos Estados Unidos, mas Teerã não recebeu nenhuma proposta para negociações, disse o principal diplomata do país neste sábado.

"Se recebermos uma proposta razoável, equilibrada e justa dos norte-americanos para negociações, certamente a consideraremos", disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, à televisão estatal.

No entanto, Araqchi disse que Teerã não abrirá mão de seu "direito de enriquecer urânio", mas pode tomar medidas para fortalecer a confiança em relação à "natureza pacífica de seu programa nuclear".