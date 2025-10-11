Manifestantes tunisianos invadem complexo químico por medo de problemas de saúde

Os manifestantes estavam caminhando dentro da instalação e entoando slogans pedindo seu fechamento e desmantelamento, segundo testemunhas e vídeos nas mídias sociais.

Soldados do Exército e veículos militares foram vistos estacionados dentro do complexo, embora não tenham sido registrados confrontos.

"Gabès se transformou em uma cidade da morte, as pessoas estão lutando para respirar, muitos moradores sofrem de câncer ou fragilidade óssea devido à poluição severa", disse Khaireddine Dbaya, um dos manifestantes, à Reuters.

GABÈS ESTÁ SOFRENDO CRISE AMBIENTAL

A CGT não respondeu aos pedidos da Reuters para comentar a situação em Gabès.

O presidente Saied disse na semana passada que Gabès estava sofrendo um "assassinato ambiental" devido ao que ele chamou de escolhas criminosas de políticas antigas, culpando-as por doenças generalizadas e pela destruição dos ecossistemas locais.