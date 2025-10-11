Moradores de Gaza voltam para casa com manutenção do cessar-fogo entre Israel e Hamas

"É um sentimento indescritível; louvado seja Deus", disse Nabila Basal enquanto viajava a pé com sua filha, que, segundo ela, havia sofrido um ferimento na cabeça durante a guerra. "Estamos muito, muito felizes pelo fato de a guerra ter parado e o sofrimento ter acabado."

O enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, para o Oriente Médio, Steve Witkoff, esteve em Gaza no início deste sábado para observar a redistribuição militar israelense, informou a Rádio do Exército de Israel, citando uma fonte de segurança.

A ele se juntou o chefe do Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom), almirante Brad Cooper, que disse em um comunicado que sua visita fazia parte do estabelecimento de uma força-tarefa que apoiaria os esforços de estabilização em Gaza, embora as tropas dos EUA não venham a ser posicionadas dentro do enclave.

RELÓGIO ESTÁ CORRENDO PARA LIBERTAÇÃO DOS REFÉNS

Assim que as forças israelenses concluíram sua redistribuição na sexta-feira, o que as mantém fora das principais áreas urbanas, mas ainda no controle de cerca de metade do enclave, o relógio começou a contar para que o Hamas liberte seus reféns em 72 horas.

"Estamos muito animados, esperando por nosso filho e por todos os 48 reféns", disse Hagai Angrest, cujo filho Matan está entre os 20 reféns israelenses que se acredita ainda estarem vivos. "Estamos aguardando a ligação telefônica."