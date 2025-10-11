Nenhum sobrevivente foi encontrado após explosão de fábrica de munições no Tennessee, que deixou 18 desaparecidos

As autoridades não forneceram um número exato de mortos, mas disseram anteriormente que 18 pessoas não foram encontradas. Davis confirmou que a operação havia mudado de resgate para recuperação e que os investigadores usariam testes de DNA para confirmar as identidades das pessoas que morreram.

Os investigadores, incluindo agentes do FBI e do Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, ainda estavam trabalhando para determinar a causa da explosão, disseram autoridades. A presença de explosivos e outros artefatos na propriedade complicava a busca no local.

Em um comunicado na sexta-feira, a empresa agradeceu aos socorristas, mas não indicou uma possível causa.

"Nossos pensamentos e orações estão com as famílias, colegas de trabalho e membros da comunidade afetados por esse incidente", disse a empresa.

A Accurate Energetic Systems desenvolve, fabrica e armazena explosivos para "os mercados militar, aeroespacial e de demolição comercial", de acordo com o site da empresa. A sede inclui oito prédios de produção e um laboratório de qualidade.

Uma pequena explosão de munição na fábrica em 2014 matou uma pessoa e feriu três, de acordo com notícias locais.