Pelo menos 60 pessoas morrem em ataque contra Al-Fashir, no Sudão, dizem ativistas

(Reuters) - Ataques de drones e artilharia das Forças de Apoio Rápido paramilitares em um abrigo na cidade sudanesa de Al-Fashir mataram pelo menos 60 pessoas na noite de sexta-feira e na manhã deste sábado, de acordo com ativistas locais.

Al-Fashir está sob cerco da RSF, que luta para assumir o controle do último reduto do Exército na região de Darfur.

O cerco espalhou fome e doenças na cidade, e ataques incessantes de drones e artilharia têm atingido abrigos de deslocados, mesquitas, hospitais e clínicas.