Premiê francês faz apelo pelo fim de "espetáculo ridículo" conforme prazo para orçamento se aproxima

Lecornu criticou o impasse político que assola o país. "O que é ridículo é o espetáculo que todo o mundo político vem apresentando há vários dias", disse ele.

O primeiro-ministro apelou aos partidos políticos que superem suas diferenças para aprovar um orçamento até o final do ano, uma etapa crucial para controlar o crescente déficit fiscal da França.

"Estou me propondo uma missão bastante clara e, então, ou as forças políticas me ajudarão e trabalharemos juntos para alcançá-la, ou não", disse Lecornu.

"Trata-se de como garantir que em 31 de dezembro haja um orçamento para a seguridade social e um orçamento para o Estado."

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO AINDA ENFRENTA GRANDES OBSTÁCULOS

Questionado sobre a possível suspensão da polêmica reforma previdenciária da França, Lecornu disse que "todos os debates são possíveis, desde que sejam realistas", sinalizando uma possível flexibilidade em uma demanda fundamental dos partidos de esquerda.