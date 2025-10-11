Soldados se juntam a manifestantes da Geração Z em protesto em Madagascar

ANTANANARIVO (Reuters) - Manifestantes em Madagascar neste sábado entraram na Praça 13 de Maio, em Antananarivo, pela primeira vez desde o início das demonstrações no mês passado, escoltados por militares depois que alguns soldados declararam seu apoio ao movimento liderado por jovens.

Os protestos, inspirados nos movimentos liderados pela Geração Z no Quênia e no Nepal, começaram em 25 de setembro devido à escassez de água e eletricidade, mas desde então aumentaram, representando o desafio mais sério ao governo do presidente Andry Rajoelina desde sua reeleição em 2023.

Mais cedo neste sábado, alguns soldados de uma unidade do Exército que ajudou Rajoelina a tomar o poder em um golpe de 2009 pediram aos outros soldados que desobedecessem às ordens e apoiassem os protestos liderados por jovens, informou a mídia local.