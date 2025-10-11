Trump, 79, tem 'idade cardíaca' de 65 anos, diz médico do presidente

"Trump continua com uma saúde excepcional, exibindo um forte desempenho cardiovascular, pulmonar, neurológico e físico", disse o médico de Trump, Sean Barbabella, no memorando, que foi enviado à secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Trump também realizou exames preventivos de saúde e recebeu imunizações, incluindo vacinas anuais contra a gripe e vacinas de reforço atualizadas contra a covid-19, em preparação para sua próxima viagem internacional.

"Sua idade cardíaca —uma medida validada de vitalidade cardiovascular via ECG— foi considerada aproximadamente 14 anos mais jovem do que sua idade cronológica", dizia o memorando, que tinha apenas alguns parágrafos.

A saúde de Trump tem sido um foco de atenção um ano depois que o presidente norte-americano, Joe Biden, desistiu de sua candidatura à reeleição em 2024 em meio a perguntas sobre sua aptidão para o cargo. Durante a campanha presidencial do ano passado, Trump contrastou com Biden, apresentando-se como mais jovem e em forma.

Trump chegou ao Walter Reed National Military Medical Center, um hospital em Bethesda, Maryland, que há muito tempo atende presidentes, pela manhã para o que a Casa Branca chamou de check-up anual de rotina, além de uma reunião e comentários com as tropas.

A visita ocorreu apenas seis meses depois de ele ter feito um exame físico extensivo.