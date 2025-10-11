Trump diz que seu governo "identificou fundos" para pagar tropas durante paralisação

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que seu governo encontrou uma maneira de pagar as tropas durante a paralisação do governo federal e que ordenou que o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, fizesse isso.

"Estou usando minha autoridade, como comandante em chefe, para instruir nosso secretário de Guerra, Pete Hegseth, a usar todos os fundos disponíveis para que nossas tropas sejam PAGAS em 15 de outubro", disse o presidente em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

"Identificamos fundos para fazer isso, e o secretário Hegseth os usará para PAGAR NOSSAS TROPAS", disse Trump.