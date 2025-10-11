Zelenskiy discute com Trump defesa aérea e ataques russos contra energia

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que discutiu os ataques russos ao sistema de energia ucraniano em uma ligação "positiva e produtiva" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado.
"Discutimos oportunidades para reforçar nossa defesa aérea, bem como acordos concretos nos quais estamos trabalhando para garantir isso. Há boas opções e ideias sólidas sobre como realmente nos fortalecer", escreveu Zelenskiy no X.
(Reportagem de Anastasiia Malenko)
