Autoridade Palestina está pronta para ajudar no sucesso do esforço de Trump em Gaza, diz liderança

RAMALLAH, Cisjordânia (Reuters) - A Autoridade Palestina está pronta para trabalhar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair em seus esforços para consolidar o cessar-fogo em Gaza e iniciar a reconstrução, disse um integrante de alto escalão palestino a Blair no domingo.

O plano de Trump para acabar com a guerra em Gaza prevê a possibilidade de a Autoridade Palestina, sediada na Cisjordânia ocupada por Israel e liderada pelo presidente Mahmoud Abbas, eventualmente assumir o controle de Gaza, mas somente depois de concluir as reformas. Abbas perdeu o controle de Gaza para o grupo militante Hamas em 2007.

A proposta de Trump diz que o Hamas deve encerrar seu domínio sobre Gaza e prevê que o território seja administrado por um comitê tecnocrático palestino supervisionado por um órgão internacional presidido por ele e incluindo Blair.