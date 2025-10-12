Camarões conta votos conforme presidente mais velho do mundo tenta estender seu governo

No entanto, os analistas dizem que Biya, no poder desde 1982, provavelmente será reeleito devido ao seu firme controle sobre as instituições estatais e à natureza fragmentada de um campo de oposição de nove candidatos.

Pouco mais de 8 milhões de camaroneses se registraram para votar. Os resultados são esperados dentro de 15 dias e não há pesquisas de boca de urna.

DÉCADAS DE ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA

"Nada está garantido. Vamos esperar para ver. Vamos aguardar o nome do vencedor", disse Biya aos jornalistas após votar no sofisticado bairro de Bastos, próximo ao palácio presidencial na capital Iaundê.

Do lado de fora, eleitores chegavam aos poucos em meio a um forte esquema de segurança ao redor do presidente, para depositar seus votos.

"Espero que tudo corra bem, especialmente para o meu campeão", disse um eleitor, Patrick Mbarga Mboa, de 45 anos, recusando-se a dizer quem ele apoiava. "Espero que a paz e a tranquilidade continuem no país após a eleição."