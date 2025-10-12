Cessar-fogo continua em Gaza antes da libertação de reféns e da visita de Trump a Israel

"Há muita alegria entre as pessoas", disse Abdou Abu Seada, acrescentando que a alegria foi amenizada pela exaustão após dois anos de guerra que destruiu grande parte de Gaza.

A porta-voz do governo Shosh Bedrosian disse que Israel esperava que os reféns começassem a ser libertados na manhã de segunda-feira e que os 20 reféns vivos fossem libertados juntos.

Caso os reféns fossem libertados mais cedo, Israel estava pronto para recebê-los, disse ela. Sua libertação deve ser seguida mais tarde pela entrega dos corpos dos 28 reféns mortos restantes.

TRUMP DEVE DISCURSAR NO KNESSET

De acordo com o acordo de cessar-fogo, o Hamas deve liberar até o meio-dia de segunda-feira os reféns restantes, levados em cativeiro em 7 de outubro de 2023, quando os militantes do grupo lançaram o ataque surpresa contra Israel que deu início à guerra.

O coordenador dos reféns de Israel, Gal Hirsch, disse na quinta-feira que uma força-tarefa seria formada para ajudar a encontrar os restos mortais de quaisquer reféns mortos que o Hamas não conseguisse localizar.