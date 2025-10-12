China e Coreia do Norte fortalecerão cooperação estratégica, diz KCNA

A China e a Coreia do Norte são "bons vizinhos, bons amigos", compartilhando o destino e ajudando um ao outro, e a amizade está se fortalecendo, disse Xi.

Os dois líderes prepararam "um plano" para o desenvolvimento das relações na reunião durante a visita de Kim à China em setembro, disse Xi na carta citada pela KCNA.

No sábado, os ministros das Relações Exteriores da Indonésia e da Coreia do Norte realizaram uma reunião em Pyongyang, disse a KCNA em uma reportagem separada.

Os dois lados trocaram opiniões sobre o fortalecimento das relações bilaterais e da cooperação em questões regionais e internacionais de interesse mútuo, disse a KCNA.

As duas nações também assinaram um memorando de entendimento sobre questões mútuas, disse a KCNA, sem entrar em detalhes.

O ministro indonésio está entre os visitantes estrangeiros na Coreia do Norte que participam da cerimônia que marca o 80º aniversário do partido governante da Coreia do Norte, de acordo com a KCNA.