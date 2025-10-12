Confrontos entre Paquistão e Afeganistão deixa dezenas de mortos e fecha fronteira

As tensões aumentaram depois que Islamabad exigiu que o Taliban tomasse medidas contra os militantes que intensificaram os ataques no Paquistão, dizendo que eles operam a partir de refúgios no Afeganistão. O Taliban, que chegou ao poder em 2021, nega que militantes paquistaneses estejam presentes em seu território.

Cada lado afirmou ter causado um número muito maior de baixas ao adversário, sem apresentar provas. O Paquistão disse ter matado mais de 200 talibãs afegãos e combatentes aliados, enquanto o Afeganistão disse ter matado 58 soldados paquistaneses.

A Reuters não conseguiu verificar os números de forma independente.

BOMBADEIOS AÉREOS PAQUISTANESES PROVOCAM ATAQUES RETALIATÓRIOS

Na quinta-feira, o Paquistão realizou ataques aéreos em Cabul e em um mercado no leste do Afeganistão, de acordo com autoridades de segurança paquistanesas e com o Taliban, desencadeando ataques de retaliação por parte do Taliban. O Paquistão não admitiu oficialmente os ataques aéreos.

As tropas afegãs abriram fogo contra postos de fronteira paquistaneses já tarde no sábado, e o Paquistão disse que havia respondido com tiros e artilharia.