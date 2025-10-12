Em meio à pressão dos democratas, Vance diz que créditos do Obamacare alimentam fraude

A opinião de Vance contrasta com a posição dos democratas do Senado, que usaram sua influência legislativa nas últimas duas semanas para reter votos para um projeto de financiamento provisório para encerrar a paralisação parcial do governo.

A maioria dos democratas no Senado tem se mantido firme para pressionar por uma série de correções no setor de saúde, como uma possível extensão dos créditos fiscais de seguro aprimorados que devem expirar no final do ano.

A paralisação está se aproximando de sua terceira semana. Os republicanos, que controlam as duas Casas do Congresso, ofereceram um plano de financiamento de curto prazo até novembro, e os líderes do partido disseram que as negociações sobre a saúde podem começar depois que os democratas votarem pela reabertura do governo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na semana passada que estava aberto a negociações sobre a política de saúde, mas somente após o término da paralisação.

"Também achamos que o Obamacare deu ao setor de seguro-saúde uma série de regulamentações ridículas que, se forem eliminadas, poderemos dar às pessoas acesso a um melhor atendimento médico a um custo menor. É nisso que estamos trabalhando", acrescentou Vance neste domingo.

Mais de 24 milhões de norte-americanos estão inscritos no Obamacare, destinado a pessoas que não têm acesso a seguro por meio de seus empregos.