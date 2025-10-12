EUA condenam detenção pela China de dezenas de pessoas ligadas à Igreja Sião

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, condenou neste domingo a recente detenção pela China de dezenas de líderes de uma das maiores igrejas protestantes não oficiais em Pequim, descrevendo a medida como "hostilidade contra os cristãos".
O Wall Street Journal informou que mais de 20 pessoas associadas à Igreja Sião, que durante anos operou com relativa liberdade, foram detidas ou estão desaparecidas.
"Pedimos ao PCC que liberte imediatamente os líderes da igreja detidos e permita que todas as pessoas de fé, incluindo membros de igrejas domésticas, participem de atividades religiosas sem medo de represálias", disse Rubio em um comunicado.
(Reportagem de Jasper Ward)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.