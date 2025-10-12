Filipinas e China trocam acusações sobre colisão de navios no Mar do Sul da China

Uma hora depois, um navio da guarda costeira chinesa supostamente disparou seu canhão de água diretamente contra uma embarcação filipina antes de bater em sua popa, causando pequenos danos, mas sem feridos, disse a guarda costeira.

A guarda costeira da China disse que duas embarcações do governo filipino "entraram ilegalmente" em águas próximas a Sandy Cay, um recife de coral no norte dos recifes de Thitu, dentro das Ilhas Spratly, o que levou a uma colisão.

Pequim disse que uma embarcação filipina "se aproximou perigosamente" de um navio da guarda costeira chinesa, pelo que Manila foi considerada responsável.

As autoridades de Manila prometeram continuar as operações na área, enfatizando a necessidade de proteger a subsistência dos pescadores filipinos.

A embaixadora dos EUA nas Filipinas, MaryKay Carlson, condenou o que ela descreveu como o "perigoso abalroamento" de um navio filipino pela China, chamando o incidente de "ações agressivas" no Mar do Sul da China, em uma publicação na plataforma de mídia social X.

A área disputada, parte das Ilhas Spratly, tem sido o local de repetidos atritos entre os dois países ao longo dos anos.