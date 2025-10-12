Kremlin adverte Ocidente sobre o momento de escalada "dramática" na guerra da Ucrânia

"O tema dos Tomahawks é de extrema preocupação", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao repórter da televisão estatal russa Pavel Zarubin, em comentários divulgados no domingo. "Agora é realmente um momento muito dramático em termos do fato de que as tensões estão aumentando de todos os lados."

A guerra na Ucrânia, a mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, desencadeou o maior confronto entre a Rússia e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962, e as autoridades russas dizem que agora estão em um conflito "quente" com o Ocidente.

Peskov disse que se os Tomahawks fossem lançados contra a Rússia, Moscou teria que levar em conta que algumas versões do míssil podem carregar ogivas nucleares.

"Imaginem só: um míssil de longo alcance é lançado e está voando e sabemos que ele pode ser nuclear. O que a Federação Russa deve pensar? Como a Rússia deve reagir? Os especialistas militares no exterior devem entender isso", disse Peskov.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse anteriormente que era impossível usar Tomahawks sem a participação direta do pessoal militar dos EUA e, portanto, qualquer fornecimento desses mísseis à Ucrânia desencadearia um "estágio qualitativamente novo de escalada".

O Financial Times informou neste domingo que os EUA estão ajudando a Ucrânia a realizar ataques de longo alcance contra instalações de energia russas há meses. O FT disse que a inteligência dos EUA ajuda Kiev a moldar o planejamento de rotas, a altitude, o tempo e as decisões de missão, permitindo que os drones de ataque de longo alcance e unidirecionais da Ucrânia escapem das defesas aéreas russas.