Pelo menos 44 pessoas morrem após chuvas torrenciais no México

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Pelo menos 44 pessoas foram mortas no México após dias de fortes chuvas e inundações, informou o governo neste domingo.

As chuvas torrenciais das tempestades tropicais Priscilla e Raymond provocaram deslizamentos de terra e inundações em cinco Estados.

Foram registradas 18 mortes no Estado de Veracruz, 16 em Hidalgo, 9 em Puebla e 1 em Querétaro, segundo um comunicado do governo.