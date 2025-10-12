Presidente de Madagascar alerta sobre tentativa de golpe conforme mais soldados se juntam aos protestos

Oficiais da Capsat disseram neste domingo que tinham o comando das operações de segurança do país e que coordenariam todos os ramos das Forças Armadas a partir de sua base nos arredores da capital, Antananarivo. Eles disseram que haviam nomeado o general Demosthene Pikulas como chefe do Exército.

Uma unidade da gendarmaria paramilitar, que até então havia enfrentado os protestos junto com a polícia, também rompeu com o governo neste domingo.

"Todo uso da força e qualquer comportamento impróprio em relação aos nossos concidadãos são proibidos, pois a gendarmaria é uma força destinada a proteger as pessoas e não a defender os interesses de alguns indivíduos", disse a Força de Intervenção da Gendarmaria Nacional em um comunicado transmitido pela Real TV.

A instituição disse que estava coordenando com a sede da Capsat.

O Ministério da Defesa e o Estado-Maior das Forças Armadas não quiseram comentar.

Uma testemunha da Reuters viu três pessoas feridas depois que tiros foram disparados ao longo de uma via para o quartel da Capsat neste domingo. Outras testemunhas disseram que não havia sinais de confrontos em andamento.