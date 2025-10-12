Primeiro-ministro francês se reúne com Macron conforme prazo final orçamentário se aproxima

Ainda assim, em um sinal da volatilidade que toma conta da política francesa, Lecornu disse no domingo que não descartaria renunciar novamente se sentisse que não conseguiria concluir sua missão de aprovar um orçamento.

"Se as condições não forem mais atendidas novamente, eu sairia", disse ele ao La Tribune Dimanche. "Eu não vou simplesmente concordar com o que quer que seja."

Lecornu, cujo segundo período como chefe de um governo minoritário fraco provavelmente não será mais fácil do que o primeiro, chegou ao Palácio do Eliseu no domingo à noite, de acordo com um repórter da Reuters no local. O último gabinete de Lecornu durou apenas 14 horas antes de ele apresentar sua renúncia, há menos de uma semana.

Lecornu deve apresentar um projeto de lei orçamentária ao gabinete e ao Parlamento na segunda-feira, exigindo que os principais cargos ministeriais sejam preenchidos imediatamente em meio à mais profunda crise política da França em décadas.

Lecornu prometeu domar o déficit crescente da França e, enquanto os conservadores querem cortes nos gastos, a esquerda exige um imposto sobre os bilionários e a revogação da reforma previdenciária de Macron.

SERÁ QUE ELES QUEREM, SERÁ QUE ELES NÃO QUEREM