Quatro pessoas morrem e pelo menos 20 ficam feridas em tiroteio em ilha da Carolina do Sul

Dos feridos, quatro estão em estado crítico, disseram as autoridades.

O gabinete do xerife disse que estava investigando o incidente, mas se recusou a fornecer mais detalhes. O escritório se recusou a divulgar os nomes dos mortos enquanto aguarda a notificação aos familiares.

Centenas de pessoas estavam no local no momento do tiroteio, informou o gabinete do xerife.

"Esse é um incidente trágico e difícil para todos", disse o gabinete do xerife.

A Ilha de Santa Helena é conhecida como o epicentro de uma cultura de pessoas descendentes de escravos africanos conhecida como Gullah Geechee. O bar e churrascaria onde ocorreu o tiroteio se descreve como servindo a autêntica culinária Gullah.

Os tiroteios em massa, que o Gun Violence Archive define como incidentes em que quatro ou mais pessoas são baleadas, tornaram-se mais comuns nos EUA na última década.