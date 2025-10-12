Ucrânia não atacará civis russos se EUA fornecerem mísseis Tomahawk, diz Zelenskiy

Os comentários de Zelenskiy, que foram gravados no sábado, foram ao ar no domingo, após sua segunda conversa em poucos dias com o presidente dos EUA, Donald Trump. O líder ucraniano disse que eles ainda estão discutindo a possibilidade de Washington fornecer a Kiev os mísseis de longo alcance.

Trump disse na semana passada que, antes de concordar em fornecer os Tomahawks, ele quer saber como a Ucrânia os usaria, pois não quer aumentar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Zelenskiy disse que ainda estava trabalhando para tentar convencer Trump a aprovar um acordo de mísseis.

"Contamos com essas decisões, mas veremos", disse Zelenskiy.

Os mísseis Tomahawk têm um alcance de 2.500 km, o suficiente para atingir as profundezas do território da Rússia, incluindo Moscou. O Kremlin alertou contra qualquer fornecimento de Tomahawks para a Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que era impossível usar Tomahawks sem a participação direta de militares dos EUA e que, portanto, qualquer fornecimento desses mísseis à Ucrânia desencadearia um "estágio qualitativamente novo de escalada".

Ainda assim, Zelenskiy, em um discurso na noite de domingo na Ucrânia, disse que via as preocupações da Rússia como motivo para avançar.