Zelenskiy diz que tropas ucranianas avançam na região de Zaporizhzhia

"Neste momento, as unidades ucranianas estão dando continuidade às nossas ações contraofensivas perto de Dobropillia, mas também em outros setores -- particularmente na região de Zaporizhzhia, perto de Orikhiv", disse ele.

"Lá, nossas forças avançaram -- hoje mais de 3 km"

O 24º Batalhão de Assalto Independente do Exército ucraniano, postou no aplicativo de mensagens Telegram, dizendo que, juntamente com outra unidade, havia colocado sob controle Mali Shcherbaky, um vilarejo entre Orikhiv e o rio Dnipro.

Um relatório do Ministério da Defesa da Rússia não fez referência aos avanços ucranianos ou se Mali Shcherbaky havia mudado de mãos. Mas disse que as tropas de Moscou atingiram tropas e equipamentos ucranianos na região de Zaporizhzhia, inclusive no vilarejo de Novoandriivka, perto de Mali Shcherbaky e Orikhiv.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os relatórios de campo de batalha de ambos os lados.

Na semana passada, a Ucrânia e a Rússia emitiram relatos conflitantes sobre a situação ao longo da linha de frente na guerra de mais de 3 anos e meio, estimada pelo principal comandante da Ucrânia em 1.250 km.