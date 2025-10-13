Ataque russo em Kharkiv, na Ucrânia, corta energia de 30.000 pessoas, dizem autoridades

Ele disse que quatro pessoas ficaram feridas, a maioria por estilhaços de vidro, e que alguns pacientes foram transferidos para alas diferentes.

"Infelizmente, o hospital foi bastante danificado e havia pacientes em seu interior. Quatro pessoas ficaram feridas em vários graus e cerca de 200 janelas foram quebradas", disse Terekhov.

"Os ataques são geralmente contra alvos de energia -- transmissão de geração, a rede de energia. O objetivo é fazer com que a rede de transmissão de energia pare de funcionar."

Nas últimas semanas, as forças russas concentraram seus ataques em alvos associados à rede elétrica e ao setor de gás da Ucrânia, à medida que o inverno se aproxima na guerra de mais de três anos e meio.

Um grande ataque a Kiev e a outros centros na semana passada deixou mais de um milhão de residências e empresas temporariamente sem energia em todo o país. O abastecimento de água também foi interrompido.

(Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)