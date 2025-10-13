Ativista de direitos humanos está entre venezuelanos atacados na Colômbia

A líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado, que na semana passada recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu ativismo pró-democracia na Venezuela, condenou o ataque nas mídias sociais.

Segundo Machado, Velásquez buscou status de refugiado na Colômbia após ser sequestrado na Venezuela em 2024 "por seu trabalho como defensor dos direitos humanos", enquanto Peche "também estava em Bogotá devido à perseguição política pelo regime de Maduro".

"Esse ataque constitui uma grave agressão não apenas contra eles, mas contra todo o trabalho de proteção e promoção dos direitos humanos na região", disse Machado.

O governo da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Na última década, a sobreposição de crises econômicas e políticas na Venezuela levou milhões de pessoas a migrarem para a vizinha Colômbia, incluindo ativistas sociais e políticos e membros da oposição política da Venezuela.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta segunda-feira que os venezuelanos em busca de asilo na Colômbia são bem-vindos "independentemente de suas opiniões" e afirmou que o governo colombiano vai expandir a proteção aos ativistas de direitos humanos no país.