Economistas reduzem expectativa para a inflação este ano a 4,72%, mostra Focus

SÃO PAULO (Reuters) - A expectativa para a inflação neste ano na pesquisa Focus foi reduzida pela terceira semana seguida, divulgou o Banco Central nesta segunda-feira, depois que a alta do IPCA ficou abaixo do esperado em setembro.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA em 2025 agora é de 4,72%, de 4,80% na semana anterior. Para 2026 a projeção para a inflação permaneceu em 4,28%.

Na semana passada, o IBGE informou que o IPCA subiu 0,48% em setembro, após queda de 0,11% em agosto, acumulando em 12 meses alta de 5,17%. Ambos os resultados ficaram abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters.