EUA estão prontos para acordo com Irã quando Teerã estiver, diz Trump

As conversações enfrentaram grandes obstáculos, como a questão do enriquecimento de urânio em solo iraniano, que as potências ocidentais querem reduzir a zero para minimizar qualquer risco do minério ser usado em um armamento, um plano que Teerã rejeitou.

"Estamos prontos quando vocês estiverem e será a melhor decisão que o Irã já tomou, e isso vai acontecer", disse Trump, referindo-se a um acordo com o Irã.

"A mão da amizade e da cooperação está aberta. Estou lhe dizendo, eles (o Irã) querem fazer um acordo... seria ótimo se pudéssemos fazer um acordo", disse Trump ao Knesset israelense.

No sábado, o ministro das Relações Exteriores do Irã saudou uma possível proposta "justa e equilibrada" dos EUA sobre seu programa nuclear, mas disse que Teerã não recebeu nenhum ponto de partida para a negociação.

"Se recebermos uma proposta razoável, equilibrada e justa dos americanos para negociações, certamente a consideraremos", disse Abbas Araqchi à televisão estatal no sábado, acrescentando que Teerã e Washington estão trocando mensagens por meio de mediadores.

Trump foi recebido em Israel nesta segunda-feira, onde discursou no Knesset antes de uma viagem planejada ao Egito para uma cúpula com o objetivo de criar condições para uma paz duradoura em Gaza.