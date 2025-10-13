Assine UOL
EUA estão prontos para acordo com Irã quando Teerã estiver, diz Trump

Por Jana Choukeir e Ahmed Elimam

(Reuters) - Os Estados Unidos estão preparados para fazer um acordo com o Irã quando Teerã estiver pronto, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, em um discurso ao Parlamento israelense nesta segunda-feira.

Teerã e Washington realizaram cinco rodadas de negociações nucleares, antes de uma guerra de 12 dias entre Irã e Israel em junho, à qual Washington aderiu atacando as principais instalações nucleares iranianas.

As conversações enfrentaram grandes obstáculos, como a questão do enriquecimento de urânio em solo iraniano, que as potências ocidentais querem reduzir a zero para minimizar qualquer risco do minério ser usado em um armamento, um plano que Teerã rejeitou.

"Estamos prontos quando vocês estiverem e será a melhor decisão que o Irã já tomou, e isso vai acontecer", disse Trump, referindo-se a um acordo com o Irã.

"A mão da amizade e da cooperação está aberta. Estou lhe dizendo, eles (o Irã) querem fazer um acordo... seria ótimo se pudéssemos fazer um acordo", disse Trump ao Knesset israelense.

No sábado, o ministro das Relações Exteriores do Irã saudou uma possível proposta "justa e equilibrada" dos EUA sobre seu programa nuclear, mas disse que Teerã não recebeu nenhum ponto de partida para a negociação.

"Se recebermos uma proposta razoável, equilibrada e justa dos americanos para negociações, certamente a consideraremos", disse Abbas Araqchi à televisão estatal no sábado, acrescentando que Teerã e Washington estão trocando mensagens por meio de mediadores.

Trump foi recebido em Israel nesta segunda-feira, onde discursou no Knesset antes de uma viagem planejada ao Egito para uma cúpula com o objetivo de criar condições para uma paz duradoura em Gaza.

"Não há nada que faria mais bem para esta parte do mundo do que os líderes do Irã renunciarem aos terroristas... e finalmente reconhecerem o direito de Israel à existência", disse Trump.

Mas Araqchi disse no sábado que a noção de que o Irã poderia normalizar as relações com Israel é "ilusória".

"O Irã jamais reconhecerá um regime de ocupação que cometeu genocídio e matou crianças", disse ele.

Araqchi recusou um convite egípcio para participar da cúpula em um post no X na segunda-feira: "Apesar de favorecer o engajamento diplomático, nem o presidente Pezeshkian nem eu podemos nos envolver com contrapartes que atacaram o povo iraniano e continuam a nos ameaçar e sancionar", escreveu.

