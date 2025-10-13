Extrema-direita de Portugal tem desempenho abaixo do esperado em eleições locais e ganha três prefeituras

O Partido Social Democrata (PSD), de centro-direita, ganhou a maior parte das corridas para prefeito, com 136, incluindo as das maiores cidades, Lisboa e Porto, melhorando em relação aos 114 de quatro anos atrás. Seus rivais socialistas de centro-esquerda ganharam 128.

O resultado do Chega ainda lhe rendeu o terceiro maior número de votos de todos os partidos, mas ele obteve menos prefeituras do que os candidatos independentes, com 20, e o Partido Comunista, com 12.

A ascensão do Chega desde a eleição do primeiro membro do grupo no Parlamento em 2019 abalou o cenário político de Portugal. O partido alinhou sua retórica às do Reunião Nacional, de Marine le Pen na França, e ao AfD, da Alemanha.

O Chega afirma que quer limpar o sistema político, acabar com a "ideologia de gênero" nas escolas, restringir a imigração e reduzir os gastos públicos com moradia para as comunidades ciganas, uma política que, segundo ele, aumenta a criminalidade.

O líder do Chega, André Ventura, reconheceu que seu partido ficou aquém das expectativas e disse que, para chegar ao poder em Portugal, é necessário ter uma ampla base de autoridades eleitas em nível local.

"Hoje demos um primeiro passo nessa direção, mas ainda estamos longe desse objetivo", disse ele aos repórteres.