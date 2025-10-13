Hamas entrega todos os reféns restantes a Israel; Trump diz que guerra de Gaza acabou

Ônibus transportando palestinos libertados das prisões israelenses como parte do acordo também chegaram a Gaza, disse à Reuters uma autoridade envolvida na operação.

"Os céus estão calmos, as armas estão silenciosas, as sirenes estão em silêncio e o Sol nasce em uma Terra Santa que finalmente está em paz", deve dizer Trump ao Knesset, parlamento de Israel, em um discurso antes de voar para o Egito para uma cúpula com o objetivo de criar condições para uma paz duradoura em Gaza.

No entanto, ainda existem grandes obstáculos até mesmo para uma resolução duradoura do conflito em Gaza, quanto mais para o conflito israelense-palestino mais amplo ou para outras grandes divisões que ocorrem no Oriente Médio.

CÚPULA PARA TRATAR DO FUTURO DE GAZA

A libertação dos reféns e dos detidos palestinos formam um aspecto crítico da primeira fase do acordo de cessar-fogo concluído na semana passada no resort egípcio de Sharm el-Sheikh, onde será realizada a cúpula de segunda-feira.

Mais de 20 líderes mundiais avaliarão os próximos passos do plano de 20 pontos de Trump que visa garantir uma paz duradoura após dois anos de guerra que começou com o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas e fez 251 reféns.