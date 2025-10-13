Hamas realiza onda de execuções em Gaza, alegando preocupações com crimes e segurança

Nesta segunda-feira, o Hamas enviou membros de sua ala militar das Brigadas Qassam para libertar os últimos reféns vivos capturados de Israel há dois anos. Esse foi um lembrete de um dos maiores desafios enfrentados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, no esforço de garantir um acordo duradouro para Gaza, já que os EUA, Israel e muitas outras nações exigem que o Hamas se desarme.

Imagens da Reuters mostraram dezenas de combatentes do Hamas enfileirados em um hospital no sul de Gaza, um deles usando um adesivo no ombro que o identificava como membro da "Unidade Sombra" de elite que, segundo fontes do Hamas, tinha a tarefa de proteger os reféns.

Uma das fontes de Gaza, um oficial de segurança, disse que, desde o cessar-fogo, as forças do Hamas mataram 32 membros de "uma gangue afiliada a uma família na Cidade de Gaza", enquanto seis de seus membros também foram mortos.

Mais tarde, nesta segunda-feira, um vídeo que circulou nas mídias sociais parecia mostrar vários homens armados mascarados, alguns deles usando bandanas verdes semelhantes às usadas pelo Hamas, atirando com metralhadoras em pelo menos sete homens depois de forçá-los a se ajoelhar na rua. As publicações identificaram o vídeo como tendo sido filmado em Gaza nesta segunda-feira. Os espectadores civis aclamaram "Allah Akbar", ou Deus é Grande, e chamaram os mortos de "colaboradores".

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente os eventos do vídeo, sua data ou local. Não houve resposta imediata do Hamas.

No mês passado, autoridades lideradas pelo Hamas disseram que executaram três homens acusados de colaborar com Israel. O vídeo do assassinato público foi compartilhado nas mídias sociais.