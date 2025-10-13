Hamas troca últimos reféns israelenses por prisioneiros palestinos; Trump diz que guerra de Gaza acabou

Alguns dos cerca de 2.000 prisioneiros e detentos palestinos libertados por Israel como parte do acordo, antes de uma cúpula no Egito para consolidar o cessar-fogo, começaram a chegar à Faixa de Gaza e à Cisjordânia ocupada por Israel, alguns içados nos ombros de parentes felizes.

TRUMP DISCURSA NO PARLAMENTO ISRAELENSE

"Os céus estão calmos, as armas estão silenciosas, as sirenes estão paradas e o Sol nasce em uma Terra Santa que finalmente está em paz", disse Trump ao Knesset, o Parlamento de Israel, afirmando que um "longo pesadelo" para israelenses e palestinos havia terminado.

"Agora é hora de traduzir essas vitórias contra os terroristas no campo de batalha no prêmio final de paz e prosperidade para todo o Oriente Médio", declarou ele antes de sua viagem ao Egito para a cúpula.

No entanto, obstáculos permanecem até mesmo para a resolução da conflagração de Gaza, quanto mais para o conflito israelense-palestino mais amplo, que já dura gerações, ou para outras divisões de longa data que assolam o Oriente Médio.

CÚPULA PARA TRATAR DO FUTURO DE GAZA