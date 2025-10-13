Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa vai demitir cerca de 550 funcionários

(Reuters) - O Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa (JPL, na sigla em inglês) informou nesta segunda-feira que deve cortar cerca de 550 empregos como parte de uma reestruturação não relacionada à atual paralisação do governo dos EUA.

O JPL é o único centro de pesquisa e desenvolvimento da Nasa financiado pelo governo federal. Ele projetou, construiu e operou todos os cinco rovers bem-sucedidos enviados até agora à superfície de Marte.

As demissões devem afetar funcionários de todas as áreas técnicas, comerciais e de suporte do JPL, como parte de uma reorganização iniciada em julho, disse a empresa em um comunicado em seu site.