Lula diz que ajuste fiscal não justifica queda em investimento social

"Não há melhor estímulo para a economia global do que o combate à fome e à pobreza. Os recursos disponíveis devem ser mobilizados para enfrentar os desafios reais da humanidade. Quando isso acontece, o consumo aumenta, o mercado aquece e novos ciclos de desenvolvimento florescem", acrescentou.

Lula citou a recente aprovação pela Câmara dos Deputados da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, a ser compensada por uma maior alíquota de IR sobre aqueles que ganham acima de R$600 mil por ano.

"Essa progressividade tributária vai ampliar os recursos para o financiamento de políticas públicas essenciais", afirmou.

Apesar da fala de Lula, o Ministério da Fazenda e o titular da pasta, Fernando Haddad, têm afirmado repetidamente que as mudanças no IR não têm caráter arrecadatório e que são fiscalmente neutras, não implicando nem em aumento nem em redução da arrecadação.

Mais cedo, Lula visitou no Vaticano o papa Leão 14 ao lado da primeira-dama Janja Lula da Silva e, em publicação no X, disse ter falado com o pontífice sobre "religião, fé, o Brasil e os imensos desafios que temos que enfrentar no mundo".

Lula ainda participará nesta segunda-feira da sessão de abertura do Fórum Mundial da Alimentação na sede da FAO.