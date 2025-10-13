Macron diz que não renunciará ao cargo mesmo sem apoio de esquerda 'linha-dura'

Pouco depois de chegar ao Egito hoje para participar de uma reunião para acabar com a guerra em Gaza, Macron foi desafiador, culpando seus rivais por desestabilizar a França e dizendo que não tem planos de renunciar antes que seu segundo e último mandato terminasse em 2027.

"Eu garanto a continuidade e a estabilidade, e continuarei a fazê-lo", disse ele, pedindo às pessoas que não se esqueçam de que o mandato dado ao presidente significa "servir, servir e servir".

Na sexta-feira, Macron nomeou novamente Sebastien Lecornu, que havia renunciado ao cargo de primeiro-ministro no início da semana. O gabinete de Macron anunciou o novo gabinete de Lecornu no final do domingo, com muitos dos principais cargos permanecendo inalterados, apesar da promessa do primeiro-ministro de nomear ministros que incorporem "renovação e diversidade".

Tanto o partido de extrema-esquerda França Insubmissa (LFI, na sigla local) quanto o partido de extrema-direita Reunião Nacional (RN) apresentaram moções de desconfiança nesta segunda-feira.

Lecornu enfrentará um voto de desconfiança provavelmente na quinta-feira. Não está claro se ele tem os votos necessários para sobreviver, já que os socialistas — cujo apoio ele quase certamente precisará para continuar lutando — estão mantendo suas opções em aberto.

Os socialistas querem que Lecornu revogue a reforma previdenciária de Macron e implemente um imposto sobre os bilionários, medidas que a direita rejeita totalmente.