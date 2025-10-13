Medvedev diz que envio de mísseis Tomahawks dos EUA para Ucrânia pode acabar mal para todos, especialmente para Trump

Trump afirmou novamente no domingo que pode oferecer mísseis Tomahawk de longo alcance que poderiam ser usados ​​por Kiev se Putin não encerrar a guerra na Ucrânia.

"Sim, eu poderia dizer a ele (Putin) que, se a guerra não for resolvida, podemos muito bem fazê-lo", disse Trump. "Podemos não fazê-lo, mas podemos fazê-lo... Eles querem que os Tomahawks sejam enviados em sua direção? Acho que não."

Medvedev escreveu: "Só podemos esperar que esta seja mais uma ameaça vazia... Como enviar submarinos nucleares para mais perto da Rússia."

Ele estava se referindo à declaração de Trump em agosto de que havia ordenado que dois submarinos nucleares se aproximassem da Rússia em resposta ao que chamou de comentários "altamente provocativos" de Medvedev sobre o risco de guerra.

Putin afirmou que fornecer à Ucrânia mísseis Tomahawk – que têm um alcance de 2.500 km e, portanto, poderiam atingir qualquer lugar dentro da Rússia europeia, incluindo Moscou – destruiria as relações entre os Estados Unidos e a Rússia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que a Ucrânia usaria mísseis Tomahawk apenas para fins militares e não atacaria civis na Rússia, caso os EUA os fornecessem.