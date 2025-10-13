MI5 alerta políticos que eles são alvos de espionagem russa e chinesa

O MI5 alertou os políticos e suas equipes para ficarem atentos a espiões que buscam informações por meio de chantagem ou ataques de phishing, cultivando relacionamentos profundos e de longo prazo ou fazendo doações para influenciar suas decisões.

"Quando países estrangeiros roubam informações vitais do Reino Unido ou manipulam nossos processos democráticos, eles não apenas prejudicam nossa segurança a curto prazo, mas também corroem as bases de nossa soberania", disse o diretor-geral do MI5, Ken McCallum.

O MI5 pediu aos políticos que "acompanhem interações sociais estranhas", incluindo solicitações frequentes de encontros privados, e que tomem cuidado se houver "bajulação ostensiva".

Em comentários que acompanham a orientação aos parlamentares, McCallum disse que "todos que estão lendo esta orientação se preocupam profundamente com o papel que desempenham na democracia do Reino Unido".

"Tome medidas hoje para protegê-la -- e a você mesmo."

Em janeiro de 2022, o MI5 enviou um alerta sobre a advogada Christine Lee, alegando que ela estava "envolvida em atividades de interferência política" no Reino Unido em nome do Partido Comunista da China.