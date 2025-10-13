OIT pode ter que cortar cargos se EUA não pagarem suas contribuições

As propostas, que também incluem a possibilidade de transferir dezenas de funcionários para fora da sede da OIT em Genebra, serão submetidas a mais consultas antes de serem apresentadas ao seu corpo diretivo em novembro.

"Com os pagamentos em atraso de vários Estados-membros totalizando mais de 260 milhões de francos suíços (US$323,34 milhões) -- cerca de um terço da avaliação bienal -- a situação do fluxo de caixa tornou-se crítica", afirma o documento.

"SITUAÇÃO FINANCEIRA E DE LIQUIDEZ DESAFIADORA"

Os EUA são os maiores doadores da OIT, que ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1969 por suas contribuições para melhorar as condições de trabalho em todo o mundo e proteger os direitos humanos. A organização ajudou a retirar muitas crianças do trabalho infantil.

Não ficou imediatamente claro o impacto que os cortes teriam sobre as operações.

Os EUA contribuem com 22% do orçamento regular da OIT, mas devem mais de 173 milhões de francos, e a China, a Alemanha e outros países também estão atrasados nos pagamentos. Os EUA não responderam imediatamente a um pedido de comentário.