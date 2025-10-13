OMS alerta para aumento dos níveis de resistência a antibióticos

GENEBRA (Reuters) - Uma em cada seis infecções bacterianas confirmadas em laboratório é resistente a tratamentos com antibióticos, informou a Organização Mundial da Saúde na segunda-feira, pedindo que os medicamentos sejam usados de forma mais responsável.

A resistência aos antibióticos aumentou em cerca de 40% das amostras monitoradas, disse a agência de saúde da ONU em um relatório baseado em dados de mais de 100 países entre 2016-2023.

"A resistência antimicrobiana está ultrapassando os avanços da medicina moderna, ameaçando a saúde das famílias em todo o mundo", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado que acompanha o relatório.