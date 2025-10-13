Palestinos comemoram chegada de primeiros prisioneiros libertados sob acordo de cessar-fogo

Pelo acordo, Israel deve libertar 250 palestinos condenados por assassinato e outros crimes graves, bem como 1.700 palestinos detidos em Gaza desde o início da guerra, 22 menores palestinos e os corpos de 360 militantes.

Milhares de pessoas se reuniram dentro e ao redor do Hospital Nasser, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, aguardando a chegada dos prisioneiros libertados, com alguns agitando bandeiras palestinas e outros segurando fotos de seus parentes.

Lutando contra as lágrimas, uma mulher que pediu para ser identificada como Um Ahmed disse que, apesar de sua alegria com a libertação, ela ainda tinha "sentimentos contraditórios" sobre o dia.

"Estou feliz por nossos filhos que estão sendo libertados, mas ainda estamos sofrendo por todos aqueles que foram mortos pela ocupação e por toda a destruição que aconteceu em nossa Gaza", disse ela à Reuters por mensagem de voz.

Os prisioneiros libertados chegaram em ônibus, alguns deles posando nas janelas, exibindo cartazes "V de Vitória". Eles passarão por exames médicos nas instalações hospitalares.

Mais cedo, cerca de uma dúzia de homens armados mascarados e vestidos de preto, membros do braço armado do Hamas, chegaram ao hospital, onde um palco e cadeiras foram colocados para receber os prisioneiros palestinos que retornaram. Os alto-falantes tocavam músicas que celebravam a causa nacional palestina.